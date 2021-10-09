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المتحدثة باسم البيت الأبيض تؤكد: صحة الرئيس بايدن جيدة للغاية

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محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- (أ ش أ):
أكدت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن صحة الرئيس الأمريكي جو بايدن جيدة للغاية.

وأوضحت ساكي، في تصريح، للصحفيين، اليوم، أن بايدن لديه بعض الحساسية.

يأتي هذا التصريح بعد قلق البعض بشأن صحة بايدن بسبب سعاله واستخدامه منديلا للأنف خلال تصريحاته الجمعة.

ويشير مراقبون إلى أن السعال المتكرر ليس بجديد بالنسبة لبايدن، البالغ من العمر 78 عاما.

يذكر أنه خلال حملته الانتخابية الرئاسية في العام الماضي، قال الدكتور كيفين أوكونور طبيب بايدن، في تصريحات صحفية، إن بايدن يعاني من ارتفاع في نسبة الكوليسترول وبعض الحساسيات الموسمية، إضافة إلى ارتجاع حمضي.​

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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