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كوريا الجنوبية: تطعيم أكثر من 30 مليون شخص بشكل كامل

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محمد اسماعيل - القاهرة - سول- (د ب أ):
تجاوز عدد الأشخاص الذين تلقوا التطعيم الكامل بجرعتين من اللقاح المضاد لفيروس (كوفيد-19) في كوريا الجنوبية 30 مليون شخص، حيث تقوم السلطات الكورية بتسريع عمليات التطعيم.

وأفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها بأن 3ر30 مليون شخص أو 1ر59% من العدد الإجمالي للسكان تلقوا التطعيم الكامل منذ بدء برنامج التطعيم في البلاد.

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن الوكالة قولها إن نحو 1ر1 مليون شخص تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح يوم الجمعة، وهي أعلى حصيلة يومية على الإطلاق.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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