حدث ليلاً| التعليم تكشف حقيقة إقرار مواعيد جديدة للدراسة.. ومصر تفوز على ليبيا في طريق المونديال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبد المنعم:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

ارتفاع بمستوى جديد.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، عن خروج 431 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 262043 حتى اليوم.

للتفاصيل.. اضغط هنا

وزير التعليم: الصحة وجهت بخفض عدد أيام الإغلاق حال اكتشاف إصابات كورونا لـ14 يومًا

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه تم توفير كل أدوات التعقيم في المدارس، وتم مخاطبة مديري الإداريات بشأن الضوابط الاحتياطية لمكافحة كورونا.

للتفاصيل.. اضغط هنا

تاج الدين: تطعيم 14 مليون مواطن وعدد اللقاحات المتاحة 31 مليون لقاح

قال الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة إن زيارته الأخيرة لألمانيا برفقة وزيرة الصحة كانت زيارة كانت زيارة ناجحة جدا شملت شركة مرسيدس للسيارات للتعاقد علي عدد من سيارات الإسعاف المجهزة لمختلف التخصصات الطبية المختلفة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

وزير التعليم يكشف حقيقة إقرار مواعيد جديدة للدراسة وانصراف الطلاب

علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم الفني، على انتشار خبر عبر عدد من مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إقرار مواعيد جديدة لبداية ونهاية اليوم الدراسي، في العام الدراسي الجديد.

للتفاصيل.. اضغط هنا

مصر تدين التفجير الارهابى الذى استهدف مسجدا بولاية قندوز الأفغانية

أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم الجمعة، عن بالغ إدانتها واستنكارها للتفجير الإرهابي الذي استهدف مسجداً بولاية قندوز الأفغانية، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الأبرياء.

للتفاصيل.. اضغط هنا

قبل امتداد النيران لتنك البنزين.. قصة تاجر أنقذ تدمير منطقة تجارية بكفر الشيخ

نجح تاجر يقيم بمركز الحامول في محافظة كفر الشيخ، الجمعة، في إخماد حريق شب في دراجة نارية يستقلها شابان، وذلك لحظة اشتعال النيران في ماتور الدراجة أسفل تنك البنزين، قبل أن يتأثر التنك بدرجة حرارة النيران وينفجر ويسفر عنه تدمير منطقة سوق الجمعة، إحدى المناطق التجارية الشهيرة في مدينة الحامول.

للتفاصيل.. اضغط هنا

بضربة مرموش.. مصر تصل للقمة بالفوز على ليبيا في طريق المونديال

قاد المحترف الشاب عمر مرموش منتخب مصر لفوز ثمين على حساب منتخب ليبيا بهدف دون رد في لقاء أقيم على ملعب "برج العرب" ضمن حسابات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

للتفاصيل.. اضغط هنا

التحالف: سقوط مقذوف على مطار الملك عبدالله بالسعودية

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي، اليوم الجمعة، سقوط مقذوف معادٍ أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران على مطار الملك عبدالله بجازان في السعودية، والذي يمر من خلاله آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين ومن جنسيات مختلفة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

ليبيا.. اشتباكات بين مجموعات مسلحة تابعة لوزارة الداخلية وأخرى للدفاع في طرابلس

أفادت شبكة "روسيا اليوم"، بأن عددا من القتلى سقطوا في طرابلس خلال اشتباكات بين مجموعات مسلحة تابعة لوزارة الداخلية من جهة وقوة تابعة لوزارة الدفاع بالجهة الثانية.

للتفاصيل.. اضغط هنا

سانا: إصابة 6 جنود في قصف إسرائيلي لمدنية حمص السورية

أفادت وسائل إعلام رسمية ، مساء اليوم الجمعة ، أن ستة جنود أصيبوا ، ولحقت أضرار بالممتلكات بعد قصف صاروخي إسرائيلي على الريف الشرقي لمدينة حمص السورية.

للتفاصيل.. اضغط هنا

الرئيس التونسي قيس سعيد يعفي رئيس هيئة السكة الحديد من منصبه

قرر الرئيس التونسي، قيس سعيد، إعفاء رئيس هيئة السكك الحديدية التونسية من مهامه.

للتفاصيل.. اضغط هنا

واشنطن تدين الهجوم على مسجد في قندوز شمالي أفغانستان

أدانت وزارة الخارجية الأمريكية، الهجوم الذي استهدف مسجدًا أثناء صلاة الجمعة في ولاية قندوز شمالي أفغانستان.

للتفاصيل.. اضغط هنا

تطبيق "انستجرام" يعلن إصلاح العطل الذي واجه مستخدميه حول العالم

أعلن حساب تطبيق "انستجرام" على موقع "تويتر"، إصلاح العطل الذي واجه مستخدميه في عدة دول من العالم، بينها مصر.

للتفاصيل.. اضغط هنا

هروب مهاجرين من مركز إيواء في العاصمة الليبية

أظهرت مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام ليبية تمكن مهاجرين محتجزين في أحد مراكز الإيواء بمنطقة "غوط الشعال" في العاصمة الليبية طرابلس من الفرار مساء اليوم الجمعة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

‏رويترز: اجتماع وفد أمريكي غدا في الدوحة مع مسؤولين من طالبان

أفادت وكالة رويترز، بعقد اجتماع بين وفد أمريكي مع مسؤولين من حركة طالبان غدا في العاصمة القطرية الدوحة.

للتفاصيل.. اضغط هنا