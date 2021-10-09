"كورونا" في 24 ساعة| زيادة جديدة للإصابات في مصر.. وتطعيم 14 مليون مواطن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة ماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة، الجمعة، تسجيل 811 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد، ووفاة 35 حالة جديدة.

ويقدم "الخليج 365" في التقرير التالي أهم تلك الأخبار:

ارتفاع بمستوى جديد.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

تاج الدين: تطعيم 14 مليون مواطن وعدد اللقاحات المتاحة 31 مليون لقاح

وزير التعليم: الصحة وجهت بخفض عدد أيام الإغلاق حال اكتشاف إصابات كورونا لـ14 يومًا

أمين "صحة النواب" يكشف لمصراوي موقف اللجنة من تعطيل الدراسة إذا ارتفعت إصابات كورونا

فيديو| لحظة عثور مواطنين على كميات من لقاح كورونا بجوار ترعة بالمنيا

​كيف تتعامل المدرسة مع الطالب في حالة إصابته بفيروس كورونا؟

"الدراسة بكرة والحضور في المدرسة".. انطلاق العام الدراسي غدًا وإجراءات لمواجهة كورونا

10 نصائح من هيئة الدواء لحماية الطلاب من الإصابة بكورونا

السعودية: إصابات كورونا عاودت الارتفاع بهامش منخفض

اعتبارًا من الاثنين المقبل.. شهادات التطعيم المصرية مُعترف بها في المملكة المتحدة

الصحة العالمية: نعمل على تعريف الحالة السريرية لمن لديهم أعراض كورونا طويلة المدى

شرطة ولاية فيكتوريا الأسترالية تغرم رئيس وزراء الولاية لعدم ارتدائه قناع الوجه

إصابات كورونا حول العالم ترتفع إلى 7ر236 مليون حالة

بريطانيا تخفف قواعد دخول البلاد للقادمين من 47 دولة ومنطقة

دراسة: إغلاق كورونا أدى إلى زيادة الاضطرابات النفسية بين الأطفال في العالم