شيخ الأزهر يكشف سر علاقته القوية بالبابا فرنسيس لأول مرة

محمد الفلاح - السبت 9 أكتوبر 2021

أجرى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، لأول مرة، حواراً إذاعيّاً مع إذاعة الفاتيكان.



يذاع اللقاء مساء الجمعة، على هامش مشاركة الدكتور أحمد الطيب في قمة قادة الأديان بشأن المناخ والتعليم، والمنعقد بالعاصمة الإيطالية روما.

ويتحدث شيخ الأزهر في الحوار عن العديد من القضايا المعاصرة وأبرز محطات علاقة الأزهر مع الفاتيكان، وفق بيان للأزهر الشريف على فيسبوك.

ويتناول اللقاء تاريخ العلاقات بين الأزهر والفاتيكان وأسس العلاقات بينهما وفترات توقفها وأسباب عودتها على يد فضيلة الإمام الأكبر وقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، ومبادرات الأزهر للحوار مع الفاتيكان

وأوصى الدكتور الطيب كل مَن يريد أن يتعرف على تفاصيل القصة الكاملة بقراءة كتاب "الإمام والبابا والطريق الصعب" لمؤلفه المستشار محمد عبدالسلام، الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية، المستشار التشريعي السابق لشيخ الأزهر.

كما كشف شيخ الأزهر خلال اللقاء الإذاعي عن تأثير نشأته في الأقصر على مسيرته الشخصية وطريقة قيادته لمؤسسة الأزهر الشريف وسر تمسكه بالحوار مع أتباع الرسالات السماوية.

وتحدث عن حقوق المرأة في الإسلام، والفرق بين الحقوق التي كفلها لها الإسلام في ظل بيئة يُشكل الدِّين فيها أساسًا لا يهتزُّ في بناء ثقافتها وأنماط حياتها، وبين حقوق صاغتها حضاراتٌ معاصرة وأعطتها للمرأة بعد ما ضربت بأخلاق الدِّين ومشاعر الفطرة الإنسانية عرض الحائط.

ويقوم شيخ الأزهر بزيارة إلى إيطاليا منذ الثالث من أكتوبر/تشرين الأول حضر خلالها قمتي قادة الأديان للتعليم والمناخ.

كما أجرى لقاءات متنوعة مع عدد من القيادات الدينية والشخصيات السياسية والرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، وشهد الاجتماع الدولي "الصلاة من أجل الإنسانية" بحضور بابا الفاتيكان والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في إطار جولات الإمام الأكبر الخارجية لنشر ثقافة الحوار والتعايش بين أتباع الرسالات السماوية، وترسيخ الدور العالمي للأزهر الشريف في نشر السلام وإظهار الصورة الصحيحة لسماحة الإسلام.