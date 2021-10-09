التحالف العربي:" 10 إصابات إثر سقوط مقذوف حوثي على مطار الملك عبدالله بجازان

محمد الفلاح - السبت 9 أكتوبر 2021

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، حصيلة جديدة للإصابات الناتجة عن استهداف مليشيات الحوثي لمطار الملك عبدالله بجازان.



وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي، إنه إلحاقاً لما أصدرته قيادة القوات المشتركة للتحالف مساء أمس الجمعة عن وقوع محاولة عدائية بالهجوم على مطار الملك عبدالله بجازان من قبل المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، تم تنفيذه بطائرة مسيّرة ومفخخة ونتج عن ذلك وقوع عدد (10) إصابات بين المدنيين من المسافرين والعاملين بالمطار وهي:

(6) حالات لمسافرين وعاملين بالمطار من الجنسية السعودية .

(3) حالات لعاملين بالمطار من الجنسية البنجلاديشية .

(1 ) حالة لأحد العاملين بالمطار من الجنسية السودانية.

كما نتج عن المحاولة العدائية وقوع أضرار مادية بسيطة وتهشم زجاج بعض الواجهات بالمطار.

وأضاف العميد المالكي، أن المليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة في ممارساتها اللا أخلاقية بمحاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية، وأن استهداف مطار مدني قد يرقى إلى جريمة حرب لتعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية المحمية حماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وأكد العميد المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف وأمام هذه الأعمال العدائية والتجاوزات اللا أخلاقية من المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، مستمرة في تنفيذ الإجراءات العملياتية لتحييد مصادر التهديد لحالات الدفاع عن النفس والهجوم الوشيك بما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

في السياق أكد العميد المالكي اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة ثانية حاولت استهداف المدنيين بمطار الملك عبدالله.