الولايات المتحدة الامريكية توافق على بيع أستراليا 12 طائرة مروحية هجومية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

وافقت الحكومة الأمريكية على بيع أستراليا 12 طائرة مروحية هجومية وطائرة عسكرية خاصة بالحرب الإلكترونية في صفقة تبلغ قيمتها أكثر من مليار دولار، وفق ما أعلنت الخارجية الأمريكية امس الجمعة.



وكانت أستراليا، التي وقعت مؤخرا اتفاق "أوكوس" الاستراتيجي مع الولايات المتحدة وبريطانيا في وجه الصين، قد طلبت شراء 12 مروحية من طراز "أم أتش-60 آر سيهوك" ومعدات مرافقة لها بما يساوي 985 مليون دولار.

وقالت الخارجية إن إدارة الرئيس جو بايدن أبلغت الكونغرس قرارها بالمضي قدما في هذه الصفقة.

ومروحيات سيهوك متعددة الاستخدام إذ يمكن نشرها على السفن لشن هجمات ضد سفن أو غواصات وأيضا في عمليات الإنقاذ وإعادة تعبئة الوقود أو النقل.

وطلبت استراليا أيضا شراء طائرة "بوينغ إي آيه-18 جي غراولر" للهجمات الإلكترونية، وقد وافقت الولايات المتحدة أيضا على بيعها، وفق الخارجية.

وأكدت الخارجية الأمريكية أن "أستراليا هي أحد أهم حلفائنا في غرب المحيط الهادي".

وأضافت في بيان "الموقع الاستراتيجي لهذه القوة السياسية والاقتصادية يساهم بشكل كبير في ضمان السلام والاستقرار في المنطقة. ومساعدة حليفنا في تطوير قدرات قوية وجاهزية للدفاع عن النفس أمر حيوي للمصلحة الوطنية الأمريكية".

وتملك أستراليا حاليا 24 مروحية سيهوك و10 طائرات غراولر.

ويتضمن اتفاق "أوكوس"، الذي أعلن عنه الشهر الماضي، حصول استراليا على غواصات أمريكية تعمل بالطاقة النووية، بعد إلغاء كانيبرا عقدا ضخما مع فرنسا لشراء غواصات تقليدية.