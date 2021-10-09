شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تعتزم الموافقة على لقاحات للمسافرين الدوليين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في وقت متأخر من مساء الجمعة إن الولايات المتحدة ستوافق على استخدام الزائرين الدوليين للقاحات كوفيد-19 التي أقرتها الجهات التنظيمية الأمريكية أو منظمة الصحة العالمية.

وقالت متحدثة باسم المراكز "ستة لقاحات مصرح بها/معتمدة من إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية أو أدرجتها منظمة الصحة العالمية للاستخدام الطارئ تفي بالمعايير للسفر إلى الولايات المتحدة".