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أمريكا تعتزم الموافقة على لقاحات للمسافرين الدوليين

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الدمام - شريف احمد - قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في وقت متأخر من مساء الجمعة إن الولايات المتحدة ستوافق على استخدام الزائرين الدوليين للقاحات كوفيد-19 التي أقرتها الجهات التنظيمية الأمريكية أو منظمة الصحة العالمية.

وقالت متحدثة باسم المراكز "ستة لقاحات مصرح بها/معتمدة من إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية أو أدرجتها منظمة الصحة العالمية للاستخدام الطارئ تفي بالمعايير للسفر إلى الولايات المتحدة".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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