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عبر تقنية الفيديو.. سر مكالمة "بيج رامي" لوالدته قبل بدء بطولة مستر أولمبيا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:
أجرى لاعب كمال الأجسام الدولي رامي السبيعي، الشهير بـ"بيج رامي"، ابن قرية السبايعة التابعة لمركز بلطيم في كفر الشيخ، السبت، مكالمة مع والدته عبر تقنية الفيديو وذلك بعد انتهاء من تجهيزات العرض في بطولة مستر اولمبيا التي تجرى فعالياتها بالولايات المتحدة الأمريكية.

أكد محمد أبوشادي، ابن عم "بيج رامي"، لـ"الخليج 365"، أن "بيج رامي" أجرى مكالمته عبر تقنية الفيديو مع والدته أثناء إجراء عملية الدهان قبل العرض تمهيدًا لصعوده للمسرح، للاطمئنان عليها أطمأن على والدته، وطلب منها الدعاء له بمحالفته التوفيق، مثل كل مرة، كما أطمأن على جميع أفراد أسرته.

ويشارك "بيج رامي" في بطولة "مستر أولمبيا 2021" التي تقام فاعلياتها في الولايات المتحدة الأمريكية، والمخصصة لأبطال كمال الأجسام، فيما تبدأ فاعلياتها فجر السبت، للعام الثاني على التوالي مدافعًا عن لقبه الذي حققه العام الماضي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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