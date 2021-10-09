قبل امتداد النيران لتنك البنزين.. قصة تاجر أنقذ تدمير منطقة تجارية بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ- إسلام عمار:​

نجح تاجر يقيم بمركز الحامول في محافظة كفر الشيخ، الجمعة، في إخماد حريق شب في دراجة نارية يستقلها شابان، وذلك لحظة اشتعال النيران في ماتور الدراجة أسفل تنك البنزين، قبل أن يتأثر التنك بدرجة حرارة النيران وينفجر ويسفر عنه تدمير منطقة سوق الجمعة، إحدى المناطق التجارية الشهيرة في مدينة الحامول.

كانت ساعات ضبط الوقت يشير إلى الساعة الحادية عشرة صباح الجمعة، إذ جلس علاء عقل، البالغ من العمر 36 عامًا، أمام المحل الخاص به في بيع الخردوات، في منطقة سوق الجمعة، فلاحظ نيران تشتعل اسفل دراجة نارية يستقلها شابان، وبدأت في التزايد، ما أدى إلى فرار عددًا من المتواجدين في الساحة المتواجد بها الدراجة خوفًا من تعرضهم لمكروه عندما يحدث انفجارًا لتنك البنزين.

في تلك اللحظة رفض عقل الفرار مثلما فعله المتواجدين، وسارع بحمل طفاية الحريق الذي يملكها في محله ببسالة، واستطاع إخماد الحريق سريعًا قبل أن تمتد النيران إلى تنك البنزين ويحدث إنفجارًا من الممكن أن يقضي على عددًا من السلع التجارية خاصة أن المنطقة توجد بها محال بها كيماويات، وعطور، ومواد قابلة للاشتعال، مع وجود محال ملابس.

وقال علاء عقل، لـ"الخليج 365"، إن ما فعله ما هو إلا توفيق من الله عز وجل، لأنه في ذلك الوقت لم يشعر بالخوف لحظة عندما سارع ناحية الدراجة النارية ليخمد النيران المشتعلة بها، في ظل فرار العديد من المتواجدين، وكل ما شغله هو الحفاظ على الأرواح، ومنع أي خسائر يتعرض لها التجار، والمواطنين في حالة إنفجار تنك البنزين.