محمد الفلاح - ترحيب أممي بخطة اللجنة العسكرية المتعلقة بانسحاب المقاتلين الأجانب من ليبيا

السبت 9 أكتوبر 2021

رحبت الأمم المتحدة بتوقيع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 خطة العمل المتعلقة بانسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، حيث وصف المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيتش، هذه الخطوة بإنجاز آخر من إنجازات اللجنة.



وقال كوبيتش إن اتفاق اللجنة المشتركة يستجيب لمطلب الأغلبية الساحقة من الشعب الليبي، وينبغي البناء عليه للمضي قدما نحو مرحلة يسودها الاستقرار والديمقراطية، بما في ذلك إجراء انتخابات وطنية حرة وشفافة تتمتع بالمصداقية في الرابع والعشرين من ديسمبر، وقبول الجميع بنتائجها.

وبحسب بيان للبعثة الأممية فإن كوبيش أشاد بالجهود المتواصلة التي تبذلها اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، مرحبا بتوقيع خطة العمل واصفاً ذلك بأنه إنجاز آخر من إنجازات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5).

وأضاف كوبيش، إنه لشرف لي أن أشهد هذه اللحظة التاريخية في هذا المنعطف الدقيق في مسيرة ليبيا نحو السلام والديمقراطية.. حيث يستجيب الاتفاق الذي أبرم لمطلب الأغلبية الساحقة للشعب الليبي ويخلق زخماً إيجابياً ينبغي البناء عليه للمضي قدما نحو مرحلة يسودها الاستقرار والديمقراطية، بما في ذلك من خلال إجراء انتخابات وطنية حرة وشفافة وتتمتع بالمصداقية في 24 كانون الأول/ديسمبر، ويقبل بنتائجها الجميع.

واختتمت اللجنة العسكرية المشتركة ”5+5“ الجمعة اجتماعاً دام ثلاثة أيام في قصر الأمم في جنيف، توصل المشاركون فيه إلى الاتفاق على خطة عمل شاملة تمثل حجر الزاوية لعملية انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية بشكل تدريجي ومتوازن ومتزامن تماشياً مع اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2020، وقراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2570 و2571 لسنة 2021 حول ليبيا وخلاصات مؤتمر برلين.