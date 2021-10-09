محمد الفلاح - اليمن: الحوثي يرتكب إبادة جماعية في مأرب

السبت 9 أكتوبر 2021

استنكر اليمن، الجمعة، الصمت الدولي إزاء ما تقوم به ميليشيات الحوثي من جرائم إبادة جماعية بحق المدنيين والنازحين بالعبدية في مأرب.



وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية، في بيان، نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ": "في الوقت الذي تستهدف فيه ميليشيا الحوثي عشرات الآلاف من المدنيين في المديرية بمختلف أنواع الأسلحة، تفرض في الوقت ذاته حصارا خانقا على المديرية، وتمنع دخول الغذاء والدواء وحليب الأطفال للمديرية".

وجددت الخارجية مطالبتها لمجلس الأمن بحماية المدنيين بشتى السبل الممكنة، وتجنيبهم ويلات الحرب والاستهداف المباشر بالصواريخ الباليستية الموجهة والأسلحة الثقيلة.

كما دعت إلى إدانة دولية لما ترتكبه ميليشيات الحوثي من انتهاكات للقانون الإنساني الدولي في اليمن.