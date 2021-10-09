شكرا لقرائتكم خبر عن «الإرياني» يحذر: مئات الشبكات الحوثية لتهريب وترويج المخدرات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذر وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني من مخطط خطير تنفذه مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، لإغراق المناطق الخاضعة لسيطرتها بآفة‏ المخدرات.

وأوضح معمر الإرياني في تصريح نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن تقارير ومعلومات مفزعة تشير لحجم تداول المخدرات، ومئات الشبكات التي تنشط برعاية حوثية كاملة في التهريب والاتجار والترويج والإيقاع بعشرات الآلاف من الضحايا من فئة الشباب.

وأشار الإرياني إلى أن التقارير الواردة من مناطق سيطرة مليشيا الحوثي تؤكد تورط قيادات حوثية بارزة في شبكات الاتجار بالمخدرات واتخاذها كمصدر رئيسي لتمويل ما تسميه "المجهود الحربي"، واستدراج واستقطاب الآلاف من الشباب للانخراط في صفوفها، والزج بهم في معاركها العبثية التي تستهدف أمن واستقرار اليمن والمنطقة‏.

وأكد الإرياني أن هذه المعلومات امتداد للتقارير التي تؤكد تورط نظام طهران وميليشياته الطائفية في المنطقة وعلى رأسها حزب الله اللبناني في صناعة وتجارة المخدرات، واتخاذه مصدر رئيسي لتمويل أنشطتها الإرهابية، وتنفيذ سياستها التدميرية وطموحاتها التوسعية، واستغلال وتدمير الطاقات البشرية في البلدان المستهدفة.