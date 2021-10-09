وفاة مطلوب من حزب الله اللبناني

توفي علي عطوي، العضو في حزب الله اللبناني الذي تتهمه الولايات المتحدة بالضلوع في اختطاف الرحلة 847 التابعة لشركة «تي دبليو ايه» الذي استمر 17 يومًا وأودى بحياة جندي أمريكي، على ما أفاد أحد أفراد عائلته لوكالة فرانس برس.

وقال المصدر رافضًا الكشف عن هويته، إن عطوي توفي جراء إصابته بمرض السرطان، من دون أن يفصح عن المكان الذي توارى فيه طيلة السنوات الماضية أو أي تفاصيل أخرى.

وسبق للولايات المتحدة أن عرضت مكافأة تصل قيمتها إلى 5 ملايين دولار في مقابل تزويدها معلومات عن عطوي، التي وجهت إليه اتهامات بـ«التآمر لارتكاب قرصنة جوية وخطف رهائن.. والتدخل في عمل طاقم جوي أثناء الطيران ووضع عبوة ناسفة على متن طائرة».