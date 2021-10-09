وفاة السفير الكويتي الأسبق في البحرين

غيب الموت، اليوم، الوزير والسفير الكويتي في البحرين سابقًا فيصل الحجي بوخضور، عن عمر يناهز 75 عامًا، بعد مسيرة عطاء طويلة في المجال الدبلوماسي والسياسي، تدرج خلال 4 عقود منها في عدة مناصب حكومية. ونعت نخب كويتية، بينهم أكاديميون وأعضاء من الأسرة الحاكمة، بعبارات مؤثرة السفير الراحل، مستذكرين خصاله، واصفينه بأنه «أحد أبرز من مثل الكويت في الخارج».

وقدم الشيخ فيصل الحمود المالك الصباح التعازي لعائلة الوزير السابق، كما نعاه الوزير السابق يعقوب الصانع والنائب السابق صالح الملا وعدد من الإعلاميين منهم فجر السعيد ومحمد أحمد الملا وبشار الصايغ والمحامي صلاح الهاشم وآخرون.

كما نعت وزارة الشؤون الاجتماعية وزيرها السابق عبر حسابها في «تويتر»، إضافة إلى إصدار هيئات ومؤسسات بيانات لنعي الوزير والدبلوماسي الراحل.