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وفاة السفير الكويتي الأسبق في البحرين

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غيب الموت، اليوم، الوزير والسفير الكويتي في البحرين سابقًا فيصل الحجي بوخضور، عن عمر يناهز 75 عامًا، بعد مسيرة عطاء طويلة في المجال الدبلوماسي والسياسي، تدرج خلال 4 عقود منها في عدة مناصب حكومية. ونعت نخب كويتية، بينهم أكاديميون وأعضاء من الأسرة الحاكمة، بعبارات مؤثرة السفير الراحل، مستذكرين خصاله، واصفينه بأنه «أحد أبرز من مثل الكويت في الخارج».

وقدم الشيخ فيصل الحمود المالك الصباح التعازي لعائلة الوزير السابق، كما نعاه الوزير السابق يعقوب الصانع والنائب السابق صالح الملا وعدد من الإعلاميين منهم فجر السعيد ومحمد أحمد الملا وبشار الصايغ والمحامي صلاح الهاشم وآخرون.

كما نعت وزارة الشؤون الاجتماعية وزيرها السابق عبر حسابها في «تويتر»، إضافة إلى إصدار هيئات ومؤسسات بيانات لنعي الوزير والدبلوماسي الراحل.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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