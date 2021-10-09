وفاة السفير الكويتي الأسبق في البحرين

وقدم الشيخ فيصل الحمود المالك الصباح التعازي لعائلة الوزير السابق، كما نعاه الوزير السابق يعقوب الصانع والنائب السابق صالح الملا وعدد من الإعلاميين منهم فجر السعيد ومحمد أحمد الملا وبشار الصايغ والمحامي صلاح الهاشم وآخرون.
كما نعت وزارة الشؤون الاجتماعية وزيرها السابق عبر حسابها في «تويتر»، إضافة إلى إصدار هيئات ومؤسسات بيانات لنعي الوزير والدبلوماسي الراحل.
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