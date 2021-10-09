مليشيا الحوثي تستهدف مطار الملك عبد الله في جازان بمسيرة مفخخة

كتبت أسماء لمنور في السبت 9 أكتوبر 2021 01:13 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 9 - أكتوبر - 2021 12:03 صباحًا

أعلن “تحالف دعم الشرعية في اليمن”، الجمعة، عن سقوط مسيرة مفخخة على مطار الملك عبدالله بجازان، أطلقتها الميليشيا الحوثية، المدعومة من إيران.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي، بأنه في مساء الجمعة سقطت مسيرة مفخخة على مطار الملك عبدالله بجازان، والذي يمر من خلاله آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين ومن جنسيات مختلفة”.

وأوضح العميد المالكي وجود 5 إصابات طفيفة بين المدنيين من المسافرين والعاملين بالمطار، حتى نشر هذا البيان، وأن الحادث يجري متابعته من الجهات المختصة.

وأشار التحالف إلى “محاولات عبثية لاستهداف المدنيين بالمطارات المدنية”، مشددا على “التعامل مع مصادر الهجوم”.

وأوضح التحالف أن “إجراءات التحالف العملياتية لحمايه المدنيين تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية”.

والأربعاء، كشف التحالف عن تنفيذ عملية استهداف موقع لتجميع وتفخيخ الزوارق في محافظة الحديدة، مؤكداً تدمير 3 زوارق مفخخة في الموقع، تم تجهيزها لتنفيذ هجمات وشيكة.

والسبت الماضي، اعترضت الدفاعات السعودية ودمرت طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط.

والجمعة الماضية، أسقطت القوات السعودية مسيرة أخرى استهدفت جازان.