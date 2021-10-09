محمد الفلاح - أرفع لقاء منذ الانسحاب.. وفد أمريكي يعتزم الاجتماع مع مسؤولين من طالبان

السبت 9 أكتوبر 2021

قال مسؤولان كبيران بالإدارة الأمريكية لرويترز إن وفدا أمريكيا سيجتمع مع ممثلين بارزين من طالبان في الدوحة يومي السبت والأحد في أول اجتماع مباشر على مستوى عال منذ سحبت واشنطن قواتها من أفغانستان وسيطرت الحركة على البلاد.



وأضاف المسؤولان أن الوفد الأمريكي عالي المستوى سيضم مسؤولين من وزارة الخارجية الأمريكية ووكالة التنمية الدولية الأمريكية ووكالات المخابرات الأمريكية.

وسوف يضغط الوفد على طالبان لضمان مواصلة توفير ممر آمن للمواطنين الأمريكيين وآخرين للخروج من أفغانستان والإفراج عن المواطن الأمريكي المخطوف هناك مارك فريريتشز.

وتابع المسؤولان أن القضية الأخرى التي تحظى بأولوية تتمثل في حمل طالبان على الوفاء بالتزاماتها بأنها لن تسمح بأن تصبح أفغانستان مرة أخرى معقلا لتنظيم القاعدة أو غيره من الجماعات المتطرفة.

كما سيضغط الوفد من أجل تحسين سبل حصول المواطنين على المساعدات في الوقت الذي يواجه فيه البلد احتمال حدوث انكماش اقتصادي حاد حقا وربما يستحيل منعه.

ولن يكون زلماي خليل زاد المبعوث الأمريكي الخاص لأفغانستان ضمن الوفد. وقاد خليل زاد لسنوات الحوار الأمريكي مع طالبان وكان أيضا شخصية رئيسية في محادثات السلام مع الحركة.

وقال مسؤول بارز بالإدارة الأمريكية طلب عدم نشر اسمه هذا الاجتماع هو استمرار للتواصل البراجماتي مع طالبان وهو ما نقوم به بشأن أمور حيوية للأمن القومي.

ومضى يقول هذا الاجتماع لا يتعلق بمنح اعتراف أو إضفاء شرعية. ما زلنا واضحين في أن الشرعية يجب أن تُكتسب من خلال أفعال طالبان.