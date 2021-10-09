شكرا لقرائتكم خبر عن عدد ضخم لإصابات كورونا بأمريكا خلال 24 ساعة.. هل تشهد موجة جديدة؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس : سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 99,055 إصابة ‏جديدة و 1,550 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏ ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏‏‏الإصابات إلى 44,105,375، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 708,784 .

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