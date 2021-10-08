محمد الفلاح - إصابة 6 جنود سوريين في ضربات إسرائيلية على ريف حمص

الجمعة 8 أكتوبر 2021

استهدفت ضربات جوية إسرائيلية مطارا عسكريا في ريف حمص الشرقي بسوريا، أدت إلى إصابة ستة جنود، بحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".



وقالت وكالة "سانا" السورية الرسمية: "نفذت إسرائيل عدوانا جويا من اتجاه منطقة التنف برشقات من الصواريخ باتجاه مطار التيفور العسكري في المنطقة الوسطى"، موضحة أن الهجوم أدى إلى "إصابة ستة جنود بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".

وكانت الوكالة ذكرت في وقت سابق أن الدفاعات الجوية السورية تصدت إلى صواريخ فوق محافظة حمص، دون تفاصيل أخرى.

من جهته، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن ضربات إسرائيلية استهدفت مستودعات وقاعدة طائرات مسيرة في مطار التيفور العسكري وسط سوريا.

وخلال السنوات الماضية، شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا، مستهدفة خصوصا مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني.

وكان المرصد أشار إلى أن صواريخ إسرائيلية استهدفت مطلع سبتمبر/ أيلول مليشيات مؤيدة لإيران قرب دمشق.