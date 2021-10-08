شكرا لقرائتكم خبر عن «فيسبوك» و«إنستغرام» يعلنان إصلاح العطل المفاجئ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن موقعا "فيسبوك" و"إنستغرام"، إصلاح العطل الذي واجهه بعض المستخدمين في الساعات الماضية.

‏ وضرب عطل جديد تطبيقي "فيسبوك" و"إنستغرام" للمرة الثانية خلال أسبوع.

وقال موقع "فيسبوك": "نحن ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيقاتنا ومنتجاتنا. نحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن ونعتذر عن أي إزعاج".

فيما قال موقع "انستغرام" عبر "تويتر": "نعلم أن بعضًا منكم قد يواجه بعض المشكلات في استخدام Instagram الآن . نحن آسفون للغاية ونعمل بأسرع وقت ممكن لإصلاحه".