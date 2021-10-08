شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صحيفة: الرئيس السوري يسمح لعمه رفعت الأسد بالعودة إلى البلاد‎‎ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 8 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

ذكرت صحيفة ”الوطن“ الموالية للحكومة السورية، نقلا عن مصادر اليوم الجمعة، أن الرئيس السوري بشار الأسد سمح لعمه رفعت الأسد المنفي منذ العام 1984 بالعودة إلى البلاد.



وقالت الصحيفة إن ”رفعت الأسد (84 عاما) وصل بالأمس إلى دمشق؛ وذلك منعا لسجنه في فرنسا بعد صدور حكم قضائي، وبعد مصادرة ممتلكاته وأمواله في إسبانيا أيضا“.

وكانت وسائل إعلام سورية عدة قد كشفت، اليوم الجمعة، أن رفعت الأسد عاد إلى سوريا ليل الخميس.