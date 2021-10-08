شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا تتهم ثلاثة موظفين بالسفارة الأمريكية في موسكو بالسرقة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت روسيا، اليوم الجمعة، أنها طلبت رفع الحصانة الدبلوماسية عن ثلاثة موظفين في السفارة الأمريكية في موسكو، قائلة إنهم مشتبه بهم بسرقة ”أغراض شخصية تعود إلى مواطن روسي“.



وقالت وزارة الخارجية الروسية إن روسيا ”أرسلت مذكرة إلى سفارة الولايات المتحدة تطلب فيها رفع الحصانة الدبلوماسية عن ثلاثة من موظفي البعثة الأمريكية لمحاكمتهم“.

ويشتبه في أن هؤلاء الموظفين ”سرقوا أغراضا شخصية من مواطن روسي“.