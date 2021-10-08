بعثة الجامعة العربية تلتقي وفد منظمات المجتمع المدني العراقي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):

اجتمع رئيس بعثة جامعة الدول العربية إلى العراق السفير الدكتور سعيد أبو علي والوفد المرافق، مع قيادات شبكة مؤسسات المجتمع المدني العراقي المنضوية في إطار الرقابة الوطنية للرقابة على الانتخابات البرلمانية برئاسة هوكر شاتو.

وعرض السفير سعيد أبو علي- بحسب بيان للجامعة العربية، اليوم- طبيعة دور بعثة الجامعة ومشاركتها في مراقبة الانتخابات، تلبية لدعوة من السلطات العراقية المختصة انطلاقاً من حرص الجامعة على إنجاح هذا المسار الديمقراطي بكل شفافية ونزاهة تعبر عن إرادة الشعب العراقي، كما استمع ومرافقيه إلى مداخلات شاملة من قيادات الشبكة العراقية تشرح أبعاد الدور وما تبذله الشبكة من جهود وتوفره من وسائل؛ لمساهمة فعالة وواسعة في أعمال المراقبة في مختلف مراحل العملية الانتخابية بتنسيق مع السلطات المختصة.

وعبر الجانبان، عن تطلع مشترك في نجاح هذه العملية المفصلية وتحقيق أهدافها لخير ومصلحة العراق، من خلال الالتزام الكامل بتطبيق التشريعات المنظمة للعملية الانتخابية وإنفاذ تدابيرها الإجرائية والتقنية، وعن تكامل الدور في مراقبة مراحل الانتخابات بكافة أبعادها السياسية والقانونية والإعلامية والإجرائية التقنية.

واتفق الجانبان على استمرار التنسيق والتعاون، حيث أبدت الشبكة تقديرها الكبير لمشاركة الجامعة العربية في المراقبة، واستعدادها لاستمرار التعاون والتنسيق في العمليات الانتخابية العربية لمواصلة تطوير هذه التجربة الديمقراطية.