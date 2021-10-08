عبدالله سعد وتيسير متولي يحصدان مقاعد فوق السن بنقابة أطباء السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس- حسام الدين أحمد:

انتهت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء في السويس من فرز الأصوات، التي أجريت على 4 مقاعد بمجلس النقابة 2 فوق السن و2 تحت السن.

وقال الدكتور تامر البوهي نقيب الأطباء إن فرز الأصوات أسفر عن فوز كلً من الدكتورة تيسير متولي والدكتور عبدالله سعد بمقعدين فوق السن، وحصد الطبيبين وائل الشرقاوي، ومنى صلاح مقعدي تحت السن.

وأضاف "البوهي" في تصريح اليوم الجمعة، أن عملية فرز الأصوات بدأت في الخامسة مساًء وانتهت بحضور مندوبي المرشحين السبعة الذين تقدموا لخوض الانتخابات على المقعدين.

وأعلنت النقابة أن التشكيل الجديد للمجلس الدكتور تامر البوهي نقيبًا للأطباء، و4 أعضاء فوق السن هم الدكتور أحمد عبدالفتاح، والدكتور إيهاب الصاوي، والدكتور عبدالله سعد والدكتورة تيسير متولي، أما أعضاء تحت السن فهم الدكتور عمرو فرج والدكتور آسر البنا، والدكتور وائل الشرقاوي والدكتورة مني صلاح.