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"بوص في الكفن".. العثور على أعمال شعوذة بمقابر قرية بكفر الشيخ- صور

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محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ- إسلام عمار:

عثر أهالي قرية النوايجة التابعة لمركز دسوق في كفر الشيخ، اليوم الجمعة، على أعمال دجل، وشعوذة، مدفونة في أماكن متفرقة بمقابر القرية، وذلك خلال حملة تنظيف المقابر.

وأكد أهالي قرية النوايجة، أنه من خلال أعمال الحملة جرى العثور على أنواع مختلفة من أعمال الدجل، والشعوذة، تتضمن أوراقًا وأقمشة، مدون عليها طلاسم، وعبارات غير مفهومة باللون الأحمر.

وقال الأهالي إنه جرى العثور على أعمال مكتوبة على قطعة من كفن أبيض، وبداخلها قطعة من البوص بطول حوالي 40 سنتميترًا، عليها طلاسم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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