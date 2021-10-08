"بوص في الكفن".. العثور على أعمال شعوذة بمقابر قرية بكفر الشيخ- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ- إسلام عمار:

عثر أهالي قرية النوايجة التابعة لمركز دسوق في كفر الشيخ، اليوم الجمعة، على أعمال دجل، وشعوذة، مدفونة في أماكن متفرقة بمقابر القرية، وذلك خلال حملة تنظيف المقابر.

وأكد أهالي قرية النوايجة، أنه من خلال أعمال الحملة جرى العثور على أنواع مختلفة من أعمال الدجل، والشعوذة، تتضمن أوراقًا وأقمشة، مدون عليها طلاسم، وعبارات غير مفهومة باللون الأحمر.

وقال الأهالي إنه جرى العثور على أعمال مكتوبة على قطعة من كفن أبيض، وبداخلها قطعة من البوص بطول حوالي 40 سنتميترًا، عليها طلاسم.