غدًا.. 328 مدرسة تستقبل الطلاب في أول يوم دراسة بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ- إسلام عمار:

أعلنت محافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، استقبال 328 مدرسة ثانوية فنية، ومدارس للتعليم الأساسي، تابعة لـ 13 إدارة تعليمية، غدًا السبت، الطلاب، والطالبات، في أول أيام العام الدراسي الجديد 2021 - 2022.

ووفق بيان محافظة كفر الشيخ، أكد أن مديرية التربية والتعليم بالمحافظة انتهت من كافة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، بينما تبدأ الدراسة بكل مدارس المحافظة بعد غد الأحد، وعددها 2233 مدرسة.

وأكد المهندس محمد السبكي، المكلف بتسيير أعمال مديرية التربية والتعليم في كفر الشيخ، من خلال البيان، أنه جرى اتخاذ الإجراءات، والتدابير الاحترازية، حرصًا على سلامة الطلاب، والمعلمين من فيروس كورونا.

وقال إنه جرى التوجيه بتهيئة مناخ صحي، وآمن للمعلمين، والمعلمات، والإداريين، والاهتمام بفئة ذوي الهمم، من المعلمين، والطلاب، فيما جرى الانتهاء من عمليات الصيانة في المدارس، وتزيينها، وكذا تزيين فصولها، ورفع كفاءة المناطق المحيطة بالمدارس، وتطهير خزانات المياه، ورفع كفاءة دورات المياه، والتأكيد على سلامة وصلاحية منظومة الإطفاء والحريق.