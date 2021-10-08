وأوضحت مصالح الحماية المدنية لولاية سطيف في بيان أن وحداتها تدخلت على الساعة السادسة مساء على إثر حادث مرور يتمثل في دهس سيارة لـ 12 فردًا من الكشافة الإسلامية تتراوح أعمارهم بين 15 و23 سنة، بالطريق الوطني رقم 09 بوادي التمر، بلدية أوريسيا.
وأضافت الحماية المدنية أنه تم إسعافهم ونقلهم للمستشفى المحلي. وكشف قائد فوج الوئام للكشافة الإسلامية لإذاعة سطيف أن الحادث تسبب في إصابة 15 فردًا من أصل 20 كشافًا كانوا في جولة ميدانية، مشيرًا إلى إصابة كشافين بكسور نتيجة الحادث. وصرح المتحدث بأن الحادث تسببت فيه شاحنة من الحجم الصغير فقد صاحبها السيطرة عليها.
كانت هذه تفاصيل خبر الجزائر.. شاحنة تدهس 12 فردا من الكشافة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.