تبناه تنظيم الدولة.. 60 قتيلا في تفجير مسجد أثناء صلاة الجمعة بولاية قندوز الأفغانية

قتل 60 شخصا وجرح أكثر من 100 في تفجير استهدف مسجدا للهزارة الشيعة أثناء صلاة الجمعة في منطقة خان آباد بولاية قندوز شمالي أفغانستان، في حين تبنى تنظيم الدولة الإسلامية التفجير.



وكانت المصادر أكدت في وقت سابق وقوع عدد كبير من القتلى والجرحى في التفجير بالمنطقة التي تقطنها أغلبية من طائفة الهزارة الشيعية.



وقال وكيل وزارة الإعلام الأفغانية ذبيح الله مجاهد إن وحدة خاصة في القوات الحكومية وصلت إلى المنطقة وبدأت تحقيقاتها بشأن الحادث.



وقد ندد مجاهد بالهجوم وتوعد في تغريدة له على موقع تويتر تنظيم الدولة، مضيفا أن حركة طالبان ستلاحق مرتبكي ما سماه الجريمة النكراء وستعاقبهم.



وقال مراسل الجزيرة في كابل إيهاب العقدي في وقت سابق، إنه لم تتحدد بعد طبيعة التفجير، هل هو هجوم انتحاري أم تفجير بعبوة ناسفة.



وأشار المراسل إلى أنها المرة الأولى التي تُستهدَف فيها هذه الطائفة بهجوم منذ الانسحاب الأميركي في أغسطس/آب الماضي، وهي المرة الثانية التي يُستهدَف فيها مسجد بعملية تفجير، بعد حادثة التفجير التي جرت الأحد الماضي عند أحد مداخل مسجد بالعاصمة كابل، وأدت لمقتل وإصابة العشرات بينهم قادة من طالبان كانوا يقدمون واجب العزاء لأحد قادتهم في وفاة والدته.



وشهدت أفغانستان مؤخرا عددا من الهجمات والتفجيرات التي تبنّى معظمها تنظيم الدولة، من بينها هجوم على قاعة للحفلات في مدينة أقجه (في ولاية جوزجان شمالي البلاد)، بتفجير أدى إلى مقتل عروس وجرح 5 آخرين.



ومطلع الشهر الحالي، أعلنت حركة طالبان أنها دهمت مخبأ لتنظيم الدولة وقتلت واعتقلت عددا من عناصره، وذلك بعد يوم واحد من إعلان المتحدث باسم حكومة تصريف الأعمال في أفغانستان أنه تم تكليف القوات الخاصة التابعة لطالبان بمهمة تعقب مقاتلي تنظيم الدولة.



المصدر: الجزيرة