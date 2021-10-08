شكرا لقرائتكم خبر عن «القصبي» يلتقي سعوديين يتدربان في أكبر مراكز الأبحاث الأوروبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - شباب وشابات الوطن يجسدون الصورة الإيجابية عن المملكة

التقى وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي اليوم أثناء زيارته لمستشفى جامعة كارولينسكا في مدينة سولنا (Solna) بمملكة السويد طالبا وطالبة سعوديين يواصلان تدريبهما في مجال الطب في أحد أكبر مراكز الأبحاث الأوروبية.

وأثنى القصبي على حرص شباب وشابات الوطن على تطوير إمكانياتهم وتفانيهم لخدمة بلادهم من خلال التسلح بالعلم والمعرفة، وتجسيدهم الصورة الإيجابية عن المملكة وحضورهم المشرف في الميادين كافة.

والتقى القصبي، الطالب خالد المانع والطالبة رشا الجليفي في أثناء زيارته لمستشفى جامعة كارولينسكا الذي يعد الأكبر في مملكة السويد، ويتبع لمعهد كارولينسكا، وهو من أهم مراكز الأبحاث الطبية في أوروبا، وواحد من جامعات الطب الأساسية في العالم، وتتمثل مهمته في البحث والتعليم لمساعدة وتطوير صحة الإنسان.