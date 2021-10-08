الاتحاد الأوروبي يرفع قيود السفر عن الإمارات والبحرين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 8 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، أنه أضاف كلًا من الإمارات والبحرين، إلى قائمة الدول التي رفعت عنها قيود السفر المفروضة بسبب جائحة كورونا.



وذكر المجلس الأوروبي، في بيان له، أنه قام بتحديث قائمة البلدان الثالثة، الآمنة من الناحية الوبائية، والتي يُنصح سكانها الدول الأعضاء برفع قيود السفر تدريجيًا.

وأوضح المجلس في بيانه أن الإمارات، والبحرين، انضمتا إلى قائمة تضم 16 دولة أخرى منها دول عربية، هي: السعودية، والكويت، وقطر، والأردن.