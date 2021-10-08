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الاتحاد الأوروبي يرفع قيود السفر عن الإمارات والبحرين

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اليمن العربي- متابعات 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 8 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، أنه أضاف كلًا من الإمارات والبحرين، إلى قائمة الدول التي رفعت عنها قيود السفر المفروضة بسبب جائحة .

 

وذكر المجلس الأوروبي، في بيان له، أنه قام بتحديث قائمة البلدان الثالثة، الآمنة من الناحية الوبائية، والتي يُنصح سكانها الدول الأعضاء برفع قيود السفر تدريجيًا.

 

وأوضح المجلس في بيانه أن الإمارات، والبحرين، انضمتا إلى قائمة تضم 16 دولة أخرى منها دول عربية، هي: ، والكويت، وقطر، والأردن.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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