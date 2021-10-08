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مقتدى الصدر يدعو المنشقين إلى "التوبة" والتصويت لتياره

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 8 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

دعا زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، المنشقين والمطرودين إلى ”التوبة“، والعودة للمشاركة في الانتخابات، واختيار تياره للفوز في الانتخابات.

 

وجاءت تصريحات الصدر، عقب انتهاء التصويت الخاص بالعسكريين، وفئة النازحين، ونزلاء السجون، الذي أُجري، اليوم الجمعة.

 

وقال ”الصدر“ في كلمة ألقاها في النجف: ”خلال الفترة الماضية، انشق الكثير من التيار، وطُرد الكثير، إلا أنني اعتبر نفسي الأخ الأكبر لكم، ويقع على عاتقي أيضًا التسامح، والعمل على هداية المخطئ والمسيء.. وثقتي بكم تلهمني مسامحة الجميع“.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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