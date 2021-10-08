محافظة بوشهر الإيرانية تستقبل رئيسي بالاحتجاجات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 8 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

أفادت وسائل إعلام إيرانية معارضة، اليوم الجمعة، بخروج احتجاجات شعبية في محافظة بوشهر جنوب إيران تزامنًا مع زيارة الرئيس إبراهيم رئيسي للمحافظة.



وأظهر مقطع نشره موقع إذاعة ”فردا“ الإيراني المعارض، أن مجموعة من سكان محافظة بوشهر خرجوا باحتجاجات شعبية باتجاه مطار المدينة تزامنًا مع وصول الرئيس إبراهيم رئيسي إلى المحافظة.

وأضاف الموقع الإيراني أن ”المحتجين في بوشهر تجمعوا أمام مطار المحافظة احتجاجًا على الفقر، والظلم، وغياب العدالة، في هذه المحافظة“، وهتف المحتجون خلال مسيرتهم الاحتجاجية: ”العدالة كذبة“.