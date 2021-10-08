شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فرار جماعي لمهاجرين من مركز في طرابلس الليبية وأنباء عن إطلاق نار وإصابات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 8 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

أظهر مقطع فيديو نشره ناشطون حقوقيون ليبيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، عملية فرار جماعي للمهاجرين غير الشرعيين من أحد مراكز الاحتجاز في العاصمة طرابلس.



وأكد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أحمد عبد الحكيم حمزة، في تصريح لـ ”إرم نيوز“، صحة الحادثة، مضيفاً أن عملية الهروب حدثت في مركز الإيواء التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في غوط الشعال، وهذا الجهاز يتبع وزارة داخلية حكومة الوحدة الوطنية.

وأشار إلى أن عناصر الجهاز حاولوا التصدي للمهاجرين وجرى إطلاق نار ووقعت إصابات جراء ذلك، وفق ما هو متداول.