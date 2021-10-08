شكرا لقرائتكم خبر عن «الإرياني»: الحوثي يقود مخططاً خطيراً لإغراق اليمن بالمخدرات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال معمر الإرياني، وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، إن ‏تقارير تتضمن معلومات مفزعة عن حجم تداول المخدرات في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، موضحا أن مئات الشبكات التي باتت تنشط برعاية حوثية كاملة في التهريب والاتجار والترويج، والإيقاع بعشرات الآلاف من الضحايا من فئة الشباب، في مخطط خطير لإغراق اليمن بهذه الآفة.

وذكر أن ‏التقارير الواردة من مناطق سيطرة مليشيا الحوثي تؤكد تورط قيادات حوثية بارزة في شبكات الاتجار بالمخدرات، واتخاذها كمصدر رئيسي لتمويل ما تسميه"المجهود الحربي"، واستدراج واستقطاب الآلاف من الشباب للانخراط في صفوفها، والزج بهم في معاركها العبثية التي تستهدف أمن واستقرار اليمن والمنطقة.

وأكد أن ‏هذه المعلومات امتداد للتقارير التي تؤكد تورط نظام طهران ومليشياته الطائفية في المنطقة، وعلى رأسها حزب الله اللبناني في صناعة وتجارة المخدرات، واتخاذه مصدر رئيسي لتمويل أنشطتها الارهابية، وتنفيذ سياستها التدميرية وطموحاتها التوسعية، واستغلال وتدمير الطاقات البشرية في البلدان المستهدفة.