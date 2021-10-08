شكرا لقرائتكم خبر عن بهذه الطريقة.. 12 دولة أوروبية تريد منع الهجرة غير الشرعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حثت 12 دولة عضو بالاتحاد الأوروبي التكتل على دفع أموال للدول، لبناء جدران لمنع الهجرة غير الشرعية، في خطاب، أرسلته إلى المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للتكتل.

وطبقا لنص الخطاب ،الذي اطلعت عليه وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة، يصف وزراء من دول، من بينها النمسا واليونان والمجر وبولندا، "حاجزا ماديا" بأنه "إجراء حدودي فعال"، يخدم مصلحة الإتحاد الأوروبي، ككل، ليس فقط الدول الأعضاء بالتكتل.