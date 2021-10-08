ميزة جديدة في سماعات «اير بودز»

نيويورك: طرحت آبل أحدث برامج "آير بودز" الثابتة، التي يمكن استخدامها مع سماعات "آير بودز برو" و "آير بودز ماكس" للاستفادة من ميزة "تعزيز المحادثة"، التي كشفتها الشركة في مؤتمر آبل الدولي للمطورين، في الصيف الماضي.

أصبح من الممكن لمستخدمي سماعات أبل اللاسلكية، الاستفادة من الميكروفونات المدمجة لتضخيم الصوت أثناء المحادثات في الخارج أو الداخل، وتقليل الضوضاء المحيطة.

وتشغيل "آير بودز برو"، يمكن تشغيل ميزة الانتقال إلى وضع الشفافية، لتحسين نوعية المحادثة، وفق موقع "إن غادجيت".