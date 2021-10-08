انت الان تتابع خبر عمار الحمداني بتسلسل ٧٩ يتصدر المشهد الانتخابي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - في استطلاع اجرته وكالات محلية في جانب الكرخ لعدد من المصوتين لمنتسبي التشكيلات الامنية والاجهزة الساندة الاخرى في الدائرة الثانية عشرة الانتخابية ارتفعت كثيرا حظوظ المرشح المستقل عمار الحمداني، صاحب البرنامج الاقتصادي الذي اختلف جدا عن البرامج المستهلكة.. حيث وجه المرشح المستقل ورجل الاعمال عمار الحمداني بيان لجماهيره في جانب الكرخ ومناطق المنصور وحي الجامعة والخضراء وحطين واليرموك والداوودي والقادسية والعامرية والمكاسب ومناطق الكرخ القديمة.