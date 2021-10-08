محكمة إسرائيلية تلغي السماح بأداء صلاوات لليهود في المسجد الأقصى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 8 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

ألغت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس المحتلة، اليوم الجمعة، قرارًا قضائيًا أصدرته محكمة الصلح، يسمح لليهود بأداء ”الصلوات الصامتة“ في باحات المسجد الأقصى.



وقالت صحيفة ”هآرتس“ العبرية، إن ”الشرطة الإسرائيلية تقدمت باستئناف على قرار محكمة الصلح، بمنع إبعاد مستوطن أدى صلاة صامتة في المسجد الأقصى“.

يذكر أن محكمة الصلح الإسرائيلية، منحت، الأربعاء الماضي، اليهود الحق في أداء ما أسمته ”الصلوات الصامتة“ في باحات المسجد الأقصى.