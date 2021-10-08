ملك المغرب يدعو الحكومة الجديدة لمواصلة مسيرة التنمية ومواجهة التحديات الخارجية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 8 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

قال العاهل المغربي الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، إن بلاده تُدشّن مرحلة جديدة، تقتضي تضافر الجهود حول الأولويات الاستراتيجية لمواصلة مسيرة التنمية، ومواجهة التحديات الخارجية.



وحثّ الملك، في خطاب بمناسبة افتتاح البرلمان، الحكومة الجديدة ونواب الأمة على ”ضرورة تعزيز مكانة المغرب، والدفاع عن مصالحه العليا، لا سيما في ظرفية مشحونة بالعديد من التحديات والمخاطر والتهديدات“، وفق تعبيره.

وتطرق الملك في خطابه إلى عودة قضايا السيادة للواجهة والتسابق من أجل تحصينها، قائلا: ”لقد أبانت الأزمة الوبائية عن عودة قضايا السيادة للواجهة والتسابق من أجل تحصينها في مختلف أبعادها، الصحية والطاقية والصناعية والغذائية، وغيرها، مع ما يواكب ذلك من تعصب من طرف البعض“.