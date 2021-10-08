شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السلطات السعودية توقف شخص ظهر في مقطع فيديو يعتدي بالضرب على مسن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 8 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

ألقت أجهزة الأمن السعودية، اليوم الجمعة، القبض على مواطن ظهر في مقطع فيديو يعتدي بالضرب على رجل مسن، فيما طالب ناشطون بإيقاع أشد العقوبات بحقه لتصرفه الخارج عن الإنسانية وأعراف المجتمع السعودي.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري أن ”الجهات الأمنية في شرطة مدينة الدمام تمكنت من تحديد هوية شخص ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يعتدي على رجل مسن بالضرب، وبألفاظ مسيئة تتنافى مع الآداب العامة والأخلاق الإسلامية“، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).