شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قيس سعيّد يعفي مدير شركة السكك الحديدية بعد حادث مروع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 8 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية، اليوم الجمعة، أن الرئيس قيس سعيّد، أعفى مدير عام الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، بلقاسم الطايع، من منصبه.



وبحسب بيان للرئاسة التونسية نُشر عبر صفحتها على ”فيسبوك“، يأتي ذلك بعد حادث تصادم قطارين في منطقة ”مقرين“ التونسية، والذي خلّف 33 جريحًا.

وأضاف البيان أنه“سيتم الإعلان عن تعيين مدير جديد للشركة، إثر تشكيل الحكومة الجديدة“.

وأفادت وسائل إعلام تونسية، مساء يوم الخميس، بأن “ 33 شخصًا أصيبوا في اصطدام قطارين بمنطقة القرين، في ولاية بن عروس“.