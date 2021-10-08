إيران.. إصابة معتقلين سياسيين بجراح خطيرة داخل أحد السجون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 8 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

أُصيب عدد من السجناء السياسيين الإيرانيين، اليوم الجمعة، بجراح خطيرة، جراء تعرضهم للضرب المبرح على أيدي أشخاص متورطين بقضايا إجرامية، في سجن ”طهران الكبرى“، وفق ما أورده نشطاء حقوق الإنسان في إيران.



وكتب الناشط العمالي، بروين محمدي، عبر حسابه على ”تويتر“، اليوم الجمعة، إن ”السجناء السياسيين المحتجزين في العنبر الثاني داخل سجن طهران الكبرى، تعرضوا للضرب على أيدي عدد من السجناء المحتجزين في ذلك السجن بجرائم عنف“.

وبحسب، محمدي، ”أُصيب في هذا الهجوم، شابور إحساني راد، وبويا قبادي، وإسماعيل غرامي، وأكبر باقري، وأكبر شيرازي، بجراح خطيرة، ما أدى إلى نقل بويا قبادي، وأكبر باقري، وأكبر شيرازي، إلى المركز الصحي في السجن لتلقي العلاج“.