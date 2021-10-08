القضاء التركي يمدد اعتقال المعارض عثمان كافالا‎‎

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 8 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

مددت محكمة في إسطنبول، الجمعة، سجن رجل الأعمال التركي والناشط المدني عثمان كافالا، المعتقل دون صدور أي حكم بحقه منذ 4 أعوام، معتبرة أن ”عناصر جديدة تنقصها“ لكي تأمر بالإفراج عنه.



ويتهم نظام الرئيس رجب طيب أردوغان المعارض والشخصية البارزة في المجتمع المدني بالسعي إلى زعزعة استقرار تركيا، وسيمثل مجددا أمام المحكمة في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

ونفى كافالا على الدوام التهم الموجهة إليه.

وجرى استهداف كافالا خصوصا؛ لأنه دعم في 2013 التظاهرات المناهضة للحكومة التي عُرفت باسم ”حركة جيزي“، واستهدفت أردوغان حين كان رئيسا للوزراء.