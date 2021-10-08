العراق.. إغلاق مراكز الاقتراع للتصويت الخاص

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 8 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

أغلقت مفوضية الانتخابات في العراق، اليوم الجمعة، مراكز الاقتراع بعد انتهاء التصويت الخاص بالعسكريين وفئات عدة أخرى.



وهذا التصويت شمل القوات الأمنية والنازحين ونزلاء السجون، على أن تُجرى الانتخابات العامة يوم الأحد المقبل.

وقال رئيس مجلس المفوضية، القاضي جليل عدنان، خلال مؤتمر صحافي عقده بعد انتهاء التصويت: إن ”المفوضية لم تسجل أي خروقات أو معوقات خلال عملية التصويت الخاص، كما أنها تتابع كل ما وصل إلى لجان الرصد لاتخاذ الموقف المناسب“.