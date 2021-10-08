شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابة 46 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 8 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

أصيب 46 فلسطينيًا بينهم صحفي، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي بمناطق متفرقة في الضفة الغربية، وفق ما أوردته، وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية ”وفا“.



وقالت الوكالة، إن “ الإصابات الـ 46 حدثت، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في نابلس وقلقيلية، فيما جرى اعتقال 4 آخرين من مدينة القدس المحتلة“.

من جهته، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن ”36 فلسطينيًا أصيبوا في بلدتي (بيتا وبيت دجن قضاء)، قرب نابلس، إضافة إلى إصابة آخرين في مدينة قلقيلية“