شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اتهام ترامب بإخفاء مدفوعات من حكومات أجنبية لفندقه في واشنطن‎‎ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 8 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

قالت لجنة في الكونغرس الأمريكي، اليوم الجمعة، إن شركات الرئيس السابق دونالد ترامب حاولت إخفاء مدفوعات بملايين الدولارات من حكومات أجنبية دخلت عبر فندقه وسط العاصمة واشنطن.



وذكرت لجنة الرقابة والإصلاح في مجلس النواب أن سجلات الفنادق تثير تساؤلات ”مقلقة“ حول فندق ترامب إنترناشونال، الواقع في مبنى تاريخي تستأجره منظمة ترامب من الحكومة الاتحادية.

وكان الفندق نقطة تجمع شهيرة لأنصار ترامب، وكبار الشخصيات الأجنبية، ورفاقه الجمهوريين، خلال رئاسته للولايات المتحدة