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اتهام ترامب بإخفاء مدفوعات من حكومات أجنبية لفندقه في واشنطن‎‎

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اليمن العربي- متابعات 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 8 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

قالت لجنة في الكونغرس الأمريكي، اليوم الجمعة، إن شركات الرئيس السابق دونالد ترامب حاولت إخفاء مدفوعات بملايين الدولارات من حكومات أجنبية دخلت عبر فندقه وسط العاصمة واشنطن.

 

وذكرت لجنة الرقابة والإصلاح في مجلس النواب أن سجلات الفنادق تثير تساؤلات ”مقلقة“ حول فندق ترامب إنترناشونال، الواقع في مبنى تاريخي تستأجره منظمة ترامب من الحكومة الاتحادية.

 

وكان الفندق نقطة تجمع شهيرة لأنصار ترامب، وكبار الشخصيات الأجنبية، ورفاقه الجمهوريين، خلال رئاسته للولايات المتحدة

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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