قائد عسكري إيراني: لا نمتلك معلومات دقيقة عن القواعد الإسرائيلية في أذربيجان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 8 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

اعترف قائد قوات حرس الحدود الإيراني الجنرال أحمد علي كودرزي، اليوم الجمعة، بأن بلاده لا تمتلك إحصائيات دقيقة عن عدد القواعد أو المراكز الإسرائيلية التي تنشط في جمهورية أذربيجان.



وقال الجنرال كودرزي، في مقابلة مع التلفزيون الإيراني، إن ”التجسس الإسرائيلي في جمهورية أذربيجان مراقب بشكل كامل من القوات الإيرانية، لكنه لا توجد إحصائيات دقيقة لدينا عن عدد القواعد والمراكز الإسرائيلية في هذا البلد“.

وتصاعد التوتر على مدى الأيام الماضية بين إيران وجارتها أذربيجان، وتزعم طهران بأن الأخيرة سمحت لإسرائيل بالقيام بأنشطة تهدد الأمن القومي الإيراني، وهو ما نفته جمهورية أذربيجان.