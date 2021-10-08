صحيفة عبرية: زيارات أعضاء أحزاب ائتلافية إلى رام الله تغضب اليمين الإسرائيلي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 8 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

تركت الزيارات التي أجراها أعضاء أحزاب إسرائيلية ائتلافية إلى رام الله، خلال الأيام القليلة الماضية، ردود فعل غاضبة داخل أحزاب اليمين، وسلطت الضوء على الخلافات داخل حكومة نفتالي بينيت بشأن التعاطي مع الملف الفلسطيني، وفق صحيفة ”إسرائيل اليوم“ العبرية.



وزار أعضاء كبار من حزب ”العمل“ رام الله، أمس الخميس، وعقدوا اجتماعات مع مسؤولين بالسلطة الفلسطينية وحركة فتح، وذلك بعد أربعة أيام فقط من زيارة أعضاء حزب ”ميرتس“، التي أحدثت أصداء كبيرة وانتقادات من جانب أحزاب اليمين.

ويجري الحديث عن حزبين إسرائيليين ائتلافيين، ينتميان ليسار الخارطة السياسية، ويمتلك حزب ”العمل“ 7 مقاعد بالكنيست الحالي، بينما يمتلك ”ميرتس“ 6 مقاعد، هذا بخلاف أنهما يتوليان حقائب وزارية عديدة، ما يعني أنهما في ظل ملابسات تشكيلة الحكومة الحالية، ليسا مجرد رقم هامشي.