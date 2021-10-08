نشطاء وعائلات ضحايا يطالبون باعتقال الرئيس الإيراني في أسكتلندا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 8 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

كشفت صحيفة ”التايمز“ البريطانية أنه تم تقديم طلب رسمي لاعتقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، إذا حضر Cop26 في غلاسكو.



وتشير التقارير الواردة من طهران إلى أن رئيسي، 60 عامًا، الذي تولى منصبه في أغسطس، يفكر في جعل مؤتمر المناخ أول زيارة خارجية له. ومن المتوقع أن يحضر الرئيس بايدن والبابا الحدث الشهر المقبل.

وبحسب الصحيفة، دعا نشطاء حقوق الإنسان، وضحايا وأقارب أولئك الذين تعرضوا للتعذيب والإعدام من قبل النظام الإيراني، شرطة أسكتلندا للتحقيق مع رئيسي، بموجب القانون.