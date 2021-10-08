تونس.. طرد قيادي في حركة "النهضة" الإسلامية من كلية العلوم القانونية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 8 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

تعرض القيادي بحركة النهضة الإسلامية في تونس سمير ديلو، اليوم الجمعة، إلى الطرد من كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية في العاصمة من قبل طلبة الكلية.



وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تظهر فيه جموع من الطلبة وهم يلاحقون ديلو، النائب بالبرلمان المجمد والقيادي في حركة النهضة.

ورفع الطلبة في وجه القيادي السابق في الحركة شعار ”ديقاج“ (إرحل) وشعارات ”يا ديلو يا جبان كلية العلوم القانونية لا تهان“، و ”يسقط حكم الإخوان، يسقط جلاد الشعب“، وغيرها من الشعارات الغاضبة التي تعكس حالة نفور طلبة كلية الحقوق من قيادات الحركة.